Косачев призвал Совет ООН изменить своё отношение к Крыму

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Секретариат и Совет ООН по правам человека дискредитируют себя, запрещая российским правозащитникам упоминать Крым, при этом Совет обязан прислушаться к сообщениям о фактах дискриминации крымчан со стороны Украины, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов сообщил РИА Новости, что представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались не допустить упоминания в докладах российских правозащитников слова "Крым". По его словам, правозащитникам в докладе предлагали говорить "Автономная республика Крым, Украина".

"Тем самым представители секретариата, заигравшись в политику, по сути, попытались создать дополнительные препятствия в усилиях по защите прав жителей Крыма, которые должны Совет ООН по правам человека объединять, а не разделять", — сказал Косачев.

И такие действия, вне всякого сомнения, выходят за пределы компетенции секретариата и дискредитируют сам Совет, уверен сенатор.

"Но главное в другом — доклад был озвучен, а приведённые в нем факты последовательных попыток блокировать Крым и его население со стороны Украины стали, наконец, известны Совету и не должны быть им проигнорированы", — заключил парламентарий.