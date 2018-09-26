Списанные катера из США добавят Киеву проблем, считает российский адмирал

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Списанные катера США, которые они планируют передать Украине, не добавят мощи ее флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится "корабельным кладбищем", считает бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что планирует передать Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing.

"Украина спланировала создание группы морских судов, но у нее нет кораблей, которыми она могла бы ее укомплектовать. Украина. Что называется, "с миру по нитке" набирает корабли. Списанные суда США не добавят мощи украинскому флоту, а добавят проблем – за ними нужно ухаживать и ремонтировать, при том, что ремонтной базы нет. Думаю, что это закончится "корабельным кладбищем" на данном этапе", — сказал РИА Новости Валуев в среду.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.