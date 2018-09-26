РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Аналитик объяснил, почему в Туркмении отменяют бесплатные услуги ЖКХ

(обновлено: 13:50 26.09.2018)
02111
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМонумент Независимости Туркменистана в АшхабадеМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Туркменистана были вынуждены отказаться от бесплатного предоставления населению воды, газа и электроэнергии с 1 января 2019 года из-за ухудшении экономического положения страны, считает Андрей Грозин — заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ.

Города мира. Ашхабад. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Туркмения будет признавать иностранные дипломы об образовании

Постановление президента Туркменистана предписывает с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли в целях продолжения развития свободных рыночных отношений, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны. Сообщается, что обеспечение ими будет производится на платной основе по льготным ценам. О том, сколько будут стоить электричество, газ и вода, не сообщается.

По словам Грозина, в решении властей Туркменистана нет никакой новости, в республике последовательно отказываются от "завоеваний" прежнего президентства. То есть в последние полтора-два года официальный Ашхабад шаг за шагом упраздняет "излишества" в виде части предоставляемой бесплатно электроэнергии, соли, газификации по низким тарифам, низкой социально дотируемой стоимости транспорта и так далее.

"Это общая тенденция. Она отмечается в связи с ухудшающимся экономическим положением в стране. Других вариантов здесь нет. А заявления по поводу того, что в стране все так хорошо, что можно теперь отказаться от бесплатной соли, воды и электричества — они, конечно, не совсем соответствуют действительности, мягко говоря", — сказал Грозин РИА Новости.

Он отметил, что Туркменистан – закрытая республика, поэтому реально оценить экономические параметры достаточно сложно. Эксперт добавил, что складывается ощущение об ухудшении экономической ситуации из месяца в месяц, денег в бюджете становится меньше.

В Турменистане. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
В Туркмении бензин подорожал в полтора раза

Как пояснил Грозин, колебания на мировом рынке энергоносителей достаточно больно бьют по стране. Он напомнил, что единственным серьезным экспортным продуктом страны является газ, а покупателем – Китай, который ранее выделил стране на развитие, в том числе, топливно-энергетического комплекса Туркменистана от 8 до 12 миллиардов долларов, но страна вынуждена расплачиваться за полученные кредиты. Кроме этого, как добавил эксперт, у Ашхабада испортились торгово-экономические отношения с другими соседями, в том числе с Россией и Ираном.

"Очевидно, что ситуация в стране сложная, приходится экономить на всем, на чем можно и на чем нельзя. В первую очередь под этот режим экономии попадает социальная сфера", — сказал Грозин.

При этом Грозин пояснил, что в силу особого положения Туркменистана на информационном пространстве очень сложно делать обоснованные выводы о возможности социальных волнений или протестов в связи с решением властей упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли.

Туркменские национальные головные уборы
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские
"О том, чем живет в настоящее время туркменское общество, можно строить только догадки. То есть найти какую-то объективную информацию, которая позволяла бы сделать вывод, близок ли социальный взрыв, может ли он вообще состояться, если может, то когда, какие формы он примет, как может повлиять соседство с Афганистаном, как может повлиять ухудшение отношений с Ираном, это точно неизвестно", — сказал эксперт. 

По мнению Грозина, в случае внутренней нестабильности или внешних воздействий, ожидать действенной помощи от союзников или международного сообщества можно, но затруднительно.

"Туркмении придется, в первую очередь, решать свои внутренние и внешние проблемы, реагировать на эти вызовы, парировать их как-то в основном опираясь на собственные силы. А вот хватит ли этих сил, это очень большой вопрос", — подчеркнул эксперт.

Туркменистан: самое закрытое государство на постсоветском пространстве
© REUTERS / Marat GurtТуркменистан - независимая республика. Президент Туркменистана является главой государства и представляет также исполнительную власть. Правительство возглавляет Премьер-министр. Законодательную власть представляет Парламент республики - Народная ассамблея (Халк Меджлис).
Открытие статуи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде.Открытие статуи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде
© REUTERS / Marat Gurt
Туркменистан - независимая республика. Президент Туркменистана является главой государства и представляет также исполнительную власть. Правительство возглавляет Премьер-министр. Законодательную власть представляет Парламент республики - Народная ассамблея (Халк Меджлис).
Открытие статуи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭто страна своеобразных исторических и культурных традиций. На его территории процветали древнейшие цивилизации мира. Сегодня республика быстро меняет свой облик, становясь похожей на мировые мегаполисыВыставка экономических достижений Туркменистана, приуроченная к 19-ти летию независимости Туркменистана в выставочном дворце Серги Кошги в Ашхабаде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Это страна своеобразных исторических и культурных традиций. На его территории процветали древнейшие цивилизации мира. Сегодня республика быстро меняет свой облик, становясь похожей на мировые мегаполисы
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТуркменистан от своих соседей выгодно отличается тем, что имеет выход к Каспийскому морю, хотя главными составляющими большинства пейзажей страны остаются просторы бескрайних пустынь с вкраплениями зеленых оазисов. Туркменистан – это безусловно страна контрастов.Туристы в песках Небит-Дага
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Туркменистан от своих соседей выгодно отличается тем, что имеет выход к Каспийскому морю, хотя главными составляющими большинства пейзажей страны остаются просторы бескрайних пустынь с вкраплениями зеленых оазисов. Туркменистан – это безусловно страна контрастов.
© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкТуркменскую тюбетейку – тахью – можно увидеть как на взрослых, так и на детях, в сочетании и с национальным нарядом, и с современным костюмом.
Тахьи бывают самых разных форм и разновидностей, в зависимости от эпохи изготовления, области проживания, возраста и пола владельца. Туркменские национальные головные уборы
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Туркменскую тюбетейку – тахью – можно увидеть как на взрослых, так и на детях, в сочетании и с национальным нарядом, и с современным костюмом.
Тахьи бывают самых разных форм и разновидностей, в зависимости от эпохи изготовления, области проживания, возраста и пола владельца.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа северном берегу Красноводского залива Каспийского моря расположен город Туркменбаши, бывший Красноводск, где находится крупный международный морской порт. Самым значительным курортом страны на Каспии считается город Аваза.Воспитанники детского дома из г.Небит-Дага на Каспийском побережье недалеко от города Туркменбаши
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На северном берегу Красноводского залива Каспийского моря расположен город Туркменбаши, бывший Красноводск, где находится крупный международный морской порт. Самым значительным курортом страны на Каспии считается город Аваза.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНазвание Копетдаг перводится как "многогорье" Это – основной горный хребет Туркменистана. Его длина около 600 километров. В этих горах немало примечательных участков с живописными пейзажами, прохладными ущельями и обширными плато. Большая часть памятников природы Туркменистана расположена именно на этом хребте. Самым интересным считается великолепная пещера Ковата с подземным сероводородным озером.Пешеходный маршрут Тропа здоровья и горы Копетдаг в окрестностях Ашхабада
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Название Копетдаг перводится как "многогорье" Это – основной горный хребет Туркменистана. Его длина около 600 километров. В этих горах немало примечательных участков с живописными пейзажами, прохладными ущельями и обширными плато. Большая часть памятников природы Туркменистана расположена именно на этом хребте. Самым интересным считается великолепная пещера Ковата с подземным сероводородным озером.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГосударственный торговый центр "Гулистан" или Русский базар — центральный городской базар Ашхабада, один из самых крупных в столице. Базар расположен в центре города. Несмотря на появление в Ашхабаде новых магазинов и торговых центров, базар продолжает пользоваться популярностью среди жителей города и туристов.Русский базар в Ашхабаде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Государственный торговый центр "Гулистан" или Русский базар — центральный городской базар Ашхабада, один из самых крупных в столице. Базар расположен в центре города. Несмотря на появление в Ашхабаде новых магазинов и торговых центров, базар продолжает пользоваться популярностью среди жителей города и туристов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкХлопок – главная культура туркменского земледелия, а продукция туркменской текстильной промышленности – одна из основных статей экспорта страны, уступающая только экспорту энергоресурсов.Сбор хлопка в окрестностях Ахшабада
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Хлопок – главная культура туркменского земледелия, а продукция туркменской текстильной промышленности – одна из основных статей экспорта страны, уступающая только экспорту энергоресурсов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМечеть "Туркменбаши Рухы" ("Духовность Туркменбаши") — главная мечеть Туркмении, самая большая в Средней Азии. Торжественная церемония открытия мечети состоялась 22 октября 2004 года.
Мечеть расположена в 11 километрах к западу от Ашхабада, в родовом селе президента Туркмении в 1990-2006 годах Сапармурата Ниязова — Кипчаке.
Главная мечеть Туркменистана Туркменбаши Рухы в селе Кипчак в 15 километрах от Ашхабада
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Мечеть "Туркменбаши Рухы" ("Духовность Туркменбаши") — главная мечеть Туркмении, самая большая в Средней Азии. Торжественная церемония открытия мечети состоялась 22 октября 2004 года.
Мечеть расположена в 11 километрах к западу от Ашхабада, в родовом селе президента Туркмении в 1990-2006 годах Сапармурата Ниязова — Кипчаке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТуркменские ковры - один из всемирно известных символов Туркменского народа. Эти изделия восточные женщины плетут узелками в соответствии с традициями и секретами древности, которые строго охраняются и передаются от матери к дочери.Стенд по производству ковров на выставке экономических достижений Туркменистана
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Туркменские ковры - один из всемирно известных символов Туркменского народа. Эти изделия восточные женщины плетут узелками в соответствии с традициями и секретами древности, которые строго охраняются и передаются от матери к дочери.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкНазвание города Ашхабад произошло от персидского слова "эшг", что означает любовь и "абад", которое переводится как населенный, благоустроенный. На сегодняшний день, Ашхабад – это не просто столица Туркменистана, но и крупнейший промышленный, научный и культурный центр страны.Виды Ашхабада - столицы Туркменистана
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Название города Ашхабад произошло от персидского слова "эшг", что означает любовь и "абад", которое переводится как населенный, благоустроенный. На сегодняшний день, Ашхабад – это не просто столица Туркменистана, но и крупнейший промышленный, научный и культурный центр страны.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЖивотноводство остается важной отраслью сельского хозяйства Туркменистана — оно дает 2/5 его валовой продукции. Замечательная приспособленность овец к жизни в пустыне объясняет их подавляющее преобладание в общем поголовье. Употребляя воду и корм, непригодные ни для коровы, ни для лошади, овца на каждый рубль затрат дает на 2 рубля продукции.Погонщик отары в древнем Мерве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Животноводство остается важной отраслью сельского хозяйства Туркменистана — оно дает 2/5 его валовой продукции. Замечательная приспособленность овец к жизни в пустыне объясняет их подавляющее преобладание в общем поголовье. Употребляя воду и корм, непригодные ни для коровы, ни для лошади, овца на каждый рубль затрат дает на 2 рубля продукции.
/

 

 

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена