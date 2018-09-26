В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали около 12 детей

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Около 12 детей разного возраста пострадали в ДТП с участием школьного автобуса у населенного пункта Троккау в Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, школьный автобус развозил детей в школы в среду утром. По предварительным данным, водитель попытался объехать выбежавшее на проезжую часть животное и сошел с дороги.

В результате ДТП 12 из 18 детей, находившихся в автобусе, получили легкие ранения. Трое из школьников были доставлены в больницу.