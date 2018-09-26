На Украине утвердили количество срочников на осенний призыв, сообщили СМИ

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Около 18 тысяч человек подлежат призыву на срочную военную службу на Украине в октябре-декабре 2018 года, передает агентство УНН.

По данным СМИ, в среду кабинет министров Украины утвердил число призывников.

"Согласно проекту документа, во время осеннего призыва на срочную службу будет призвано 17,9 тысячи человек", — говорится в сообщении агентства.

Весенний призыв был проведен в апреле-мае, осенний — запланирован на октябрь-ноябрь. Президент Украины Петр Порошенко своим указом увеличил сроки осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев. Позже Генштаб Украины заявил, что продление призыва связано с увеличением числа призывников для комплектования войск Национальной гвардии Украины и государственной пограничной службы Украины.

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции против недовольных госпереворотом жителей Донбасса исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.