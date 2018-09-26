Трампу не стоит лезть в дела Ближнего Востока, заявил министр нефти Ирана

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу стоит отказаться от вмешательства в дела Ближнего Востока, если он хочет остановить рост цен на нефть, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Если Трамп хочет, чтобы цена на нефть перестала расти, а рынок — дестабилизироваться, то он должен перестать неуместно вмешиваться в дела Ближнего Востока, создавая напряженность, и не препятствовать добыче и экспорту иранской нефти", — приводит агентство Fars слова Зангане.

Трамп 20 сентября написал в Twitter, что "монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены". Ранее он уже обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Трамп также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить. Выступая во вторник на Генассамблее ООН, американский президент подчеркнул, что США считают нынешние цены на нефть завышенными.