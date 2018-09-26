Во Франции задержали выходца из Чечни, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Восемнадцатилетнего выходца из Чечни, подозреваемого в подготовке теракта, арестовали в Страсбурге на востоке Франции, передает радиостанция France Bleu.

Сообщается, что молодого человека задержали еще 18 сентября, однако об этом стало известно спустя неделю.

Сейчас неизвестно, когда задержанный выехал из России, и гражданином каких стран он является.

Задержанный отрицает обвинения, однако признает, что интересовался в интернете "Исламским государством"*, "исключительно с целью получения информации".

По информации газеты Parisien, речь идет о юноше по имени Абдул Малик Анаев (Abdoul Malik Anaiev), в понедельник в Париже ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе с террористическими намерениями.

В российском посольстве в Париже проверяют информацию о задержании выходца из России, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. В консульстве России в Страсбурге подчеркнули, что пока не получали информацию о задержании, хотя обычно полиция информирует их о "подобных событиях".

Радиостанция отмечает, что брат арестованного также находится под стражей по другому делу о терроризме. Он привлек внимание полиции своими контактами с другим выходцем из Чечни, минувшей весной напавшим на прохожих около парижской оперы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.