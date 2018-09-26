В Каталонии полиция убрала палаточный лагерь сторонников независимости

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra в среду убрали палаточный лагерь, установленный несколько дней назад на площади Святого Иакова в Барселоне, где находятся каталонский женералитет и мэрия Барселоны.

Правоохранительные органы заявили, что уничтожение лагеря связано с безопасностью, напомнив, что в стране действует четвертый уровень террористической угрозы. "Мы не вытесняли людей, однако убрали оборудование, которое может помешать проведению работ по обеспечению безопасности", — уточнил представитель правоохранительных органов РИА Новости.

Палаточный городок появился в центре Барселоны 11 сентября, в Национальный день Каталонии. Активисты заявили, что не покинут площадь до тех пор, пока "Каталонская республика не станет реальностью". Однако в минувшую пятницу палатки разобрали в связи с празднованиями дня покровительницы города Мерсе. Во вторник активисты вернулись и развернули городок.

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже. Девять человек находятся в тюрьмах, несколько каталонских политиков скрываются от испанского правосудия в Бельгии, Великобритании и Швейцарии.