Жители Лондона заметили в Темзе кита-белуху

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Жители Лондона заметили в реке Темзе кита-белуху, который обычно обитает в море, сообщает издание Kent Live.

Первым животное увидел эколог Дэйв Эндрюс и сообщил об этом в сеть микроблогов Twitter.

Can't believe I'm writing this, no joke — BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6 — Dave Andrews (@iPterodroma) 25 сентября 2018 г.

Хотя белух иногда можно встретить у северного побережья Британии, они обычно обитают в стаях, на южном побережье страны кита увидели впервые, пишет портал.

На берегах реки собрались толпы людей, наблюдающих за животным. "Однако первоначальное воодушевление сменилось беспокойством, так как кит не смог найти путь обратно в море", — отмечает издание.

Эксперты заявили, что животное в опасности. "Он в серьезной опасности. Он застрял у буйка, всплывает только, чтобы подышать. Раньше он был гораздо активнее. Он либо застрял, либо с ним что-то не так", — приводит газета слова специалиста по диким животным Ли Эванса.

Позже кит-белуха был замечен неподалеку от города Грейвзенд.

Белухи — очень социальные животные, живут в стаях от двух до 25 особей и общаются с помощью высокочастотных звуков.