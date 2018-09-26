Патрушев сообщил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане

ТЕГЕРАН, 26 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая, предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.

"Сегодня можно говорить об опасности повторения данного сценария на территории Афганистана", — процитировал слова Патрушева его пресс-секретарь Евгений Аношин.

"Патрушев отметил, что фактором деградации обстановки в Афганистане является деятельность международной террористической организации ИГИЛ*, — рассказал Аношин. — Он напомнил, что еще в 2014 году многим казалось, что ИГИЛ* не представляет серьезной опасности для Ирака и Сирии".

Также секретарь Совбеза России подтвердил готовность российских правоохранительных органов к углублению взаимодействия с соответствующими органами Афганистана и другими представленными на встрече странами по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.

"Говоря о кризисе в Афганистане, Патрушев подчеркнул, что он не имеет военного решения, единственная возможность урегулирования политических проблем в Афганистане — достижение общеафганского согласия политическими средствами при активном международном содействии", — добавил Аношин.

*Террористическая организация, запрещенная в России