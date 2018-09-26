В Киеве националисты митингуют у здания МИД

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины, требуют выслать из страны венгерского консула.

Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина вышлет консула Венгрии из страны.

"Наше требование очень простое… Украина должна достойно ответить на вызовы Будапешта", — сказал один из организаторов акции, которую транслирует агентство УНН.

По его словам, МИД должен жестко отреагировать на ситуацию в Берегово, а "консул Венгрии на Украине должен быть выслан из страны". Участники акции передали свои требования в ведомство, назвав Венгрию "страной-агрессором на дипломатическом уровне".

Представитель МИД заявил, что Климкин в 18:00 (совпадает с мск) в Нью-Йорке встретится с венгерским коллегой и до этого реакции на требования не будет.

После митинга националисты намерены отправится к посольству Венгрии и также выдвинуть там ряд требований.