В Индии авиадебошир пытался зарядить телефон в кабине пилота

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Представители индийской авиакомпании IndiGo в аэропорту Мумбаи вывели из самолета мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который перед вылетом воздушного судна пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы подзарядить телефон, сообщает местная газета Hindu.
"Он был пьян и хотел зарядить свой мобильный телефон. Поэтому он направился в кабину пилота. Полиция не нашла, на каких основаниях можно предъявить ему обвинения", — сказал собеседник газеты.
Как отмечает издание, пассажирам запрещено заходить в кабину пилотов в самолетах, совершающих коммерческий рейс.