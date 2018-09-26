В Индии авиадебошир пытался зарядить телефон в кабине пилота

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Представители индийской авиакомпании IndiGo в аэропорту Мумбаи вывели из самолета мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который перед вылетом воздушного судна пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы подзарядить телефон, сообщает местная газета Hindu.

Инцидент произошел в понедельник на борту самолета, который направлялся из Мумбаи в Калькутту. Как заявил представитель перевозчика, когда самолет еще не взлетел, "буйный пассажир" попытался проникнуть в кабину самолета, утверждая, что ему нужно зарядить телефон. По его словам, после инцидента мужчину вывели из самолета и доставили в полицию. По данным источника издания в полиции, после допроса его отпустили.

"Он был пьян и хотел зарядить свой мобильный телефон. Поэтому он направился в кабину пилота. Полиция не нашла, на каких основаниях можно предъявить ему обвинения", — сказал собеседник газеты.

Как отмечает издание, пассажирам запрещено заходить в кабину пилотов в самолетах, совершающих коммерческий рейс.