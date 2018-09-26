Глава Украинской православной церкви попал в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Онуфрий значится на сайте как "агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине" и "противник создания независимой поместной церкви на Украине".

Ранее в базу данных "Миротворца" попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других людей, которых считает "изменниками родины". Весной 2016 года сайт опубликовал списки аккредитовавшихся в ЛНР и ДНР журналистов, в том числе иностранных, с указанием их контактных данных, после чего некоторые из них получили угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев "Миротворца" раскритиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Сейчас на Украине действуют каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ).

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, а Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ подобные действия назвали вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом, объявив о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и о решении выйти из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ также приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.