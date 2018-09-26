Москалькова назвала ситуацию с делом Вышинского странной

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сочла странным, что руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому не поступило официального уведомления о прекращении следствия в его отношении, материалов дела адвокату осужденного не предоставлено, заявили в аппарате омбудсмена.

Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что досудебное расследование дела в отношении Вышинского завершено, материалы готовятся для передачи в суд. Однако адвокат со ссылкой на начальника следствия опроверг эту информацию.

"В связи с этим заявлением представляется весьма странным, что ни Кириллу Вышинскому, ни его адвокату Андрею Доманскому о завершении следствия официально не объявлено, и материалы дела для ознакомления не предоставлены", — отметила Москалькова.

Уполномоченный подчеркнула, что несмотря на решение суда предоставить Вышинскому медицинское обследование по причине его плохого самочувствия, специалист-кардиолог к журналисту так и не был вызван.

"Подобные факты не могут не вызывать чувство глубокой обеспокоенности за состояние здоровья и условия содержания узника совести, российского журналиста Кирилла Вышинского", — заключила Москалькова.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".