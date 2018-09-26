В ДНР прокомментировали уход Хуга из миссии ОБСЕ

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Уход Александра Хуга с поста заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине не повлияет на дальнейшее сотрудничество самопровозглашенной Донецкой народной республики с миссией, считают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Хуг ранее сообщил газете " Коммерсант ", что покидает свой пост 31 октября, имя своего преемника назвать отказался.

"Хотелось бы поблагодарить Александра Хуга за содействие в вопросе нормализации ситуации на линии соприкосновения. Мы надеемся, что смена заместителя главы СММ ОБСЕ не скажется на нашей совместной работе, а уровень и качество сотрудничества будет только расти", — сообщил журналистам в среду представитель ДНР в СЦКК.