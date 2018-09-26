Рассмотрение апелляции на арест Вышинского перенесли на 2 октября

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области перенес на 2 октября рассмотрение апелляции на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Рассмотрение апелляции должно было начаться утром 26 сентября.

"Кирилла не доставили (в суд — ред.), суд отложили на 2 октября на 10.00 (совпадает с мск)", — сообщил РИА Новости адвокат.

Ранее он со ссылкой на следствие опроверг сообщения, что досудебное следствие по делу Вышинского уже закончено и готовится его передача в суд.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".