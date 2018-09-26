Боевики в Афганистане могут сорвать выборы президента, заявил Патрушев

ТЕГЕРАН, 26 сен — РИА Новости. Активность боевиков в Афганистане способна сорвать предстоящие выборы президента и парламента этой страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"На ситуацию в Афганистане оказывает влияние фактор предстоящих там президентских и парламентских выборов, находящихся под угрозой срыва по причине высокой активности движения "Талибан"*, ИГИЛ* и его афганской ячейки — так называемого "Велаята Хорсан"*", — сказал Патрушев на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

Он отметил, что, по оценкам международных экспертов, правительство Афганистана контролирует около 40% территории страны.

"Общая численность противостоящих центральным властям боевиков движения талибов в Афганистане в настоящее время оценивается в 60 тысяч боевиков. Согласно докладу Генерального штаба Афганской национальной армии, только в приграничных с центральноазиатскими государствами районах насчитывается около 15 тысяч боевиков", — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов.

*Террористическая организация, запрещенная в России