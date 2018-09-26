Россия и США обсуждают возможные встречи парламентариев, заявил Косачев

ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Российские и американские парламентарии в настоящее время обсуждают различные форматы дальнейших встреч, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Мы обсуждаем различные форматы наших последующих встреч, но все упирается в нерешенность вопроса с санкциями. Только когда этот вопрос будет решен, можно будет переходить к каким-то практическим действиям", — сказал Косачев.

Он отметил, что "в теоретическом плане" возможны встречи на нейтральной территории. Однако "по состоянию на сегодня на этот счет договоренностей нет".

"Мы обменялись некоторыми идеями на этот счет, но мы пока не переходили к стадии практической реализации этих договоренностей, потому что любые последующие шаги возможны только после завершения избирательной кампании в США после проведения ноябрьских выборов. Это совершенно очевидно, это понимают обе стороны. Поэтому мы здесь совершенно точно не торопимся, мы ожидаем того момента, когда в США успокоятся предвыборные и послевыборные страсти", — подчеркнул Косачев.

Собеседник агентства добавил, что после визита американского сенатора Рэнда Пола в Москву они обменивались письмами.

Ранее газета The Daily Beast сообщила, что американский сенатор Рэнд Пол планирует внести на рассмотрение в конгресс поправку об отмене санкций в отношении российских парламентариев. Ожидается, что поправку, которая предусматривает запрос на ответную со стороны РФ отмену санкций в отношении членов американского конгресса, предложат на рассмотрение профильному комитету сената. Издание, однако, предполагает, что такое предложение будет отклонено большинством членов комитета и сенатом в целом.

Сам Пол в интервью Fox News ранее заявлял, что попросит президента США Дональда Трампа снять санкции с глав комитетов Госдумы и Совета Федерации, чтобы они смогли осенью посетить Вашингтон.