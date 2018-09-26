США не могут решать за европейцев, с кем им торговать, заявили в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. США не могут решать за европейские компании, с кем и где им торговать и развивать экономическую деятельность, заявил в среду премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Мы не можем согласиться с тем, что США решают в отношении регионов, с которыми европейские компании могут вести торговлю и где им развивать экономическую деятельность", — сказал премьер в эфире телерадиокомпании RTBF.

Мишель первым из западных лидеров провел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. С января 2019 года Бельгия на два года займет кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

По словам бельгийского премьера, "мы не наивны в отношении Ирана и важности его региональной роли". "В то же время соглашение о демонтаже иранской ядерной энергетики открывает канал политического диалога, чтобы поддержать силы в Иране, которые хотят модернизировать страну, укрепить экономику и готовы взять на себя обязательства по ядерной деэскалации", — заметил Мишель.

В понедельник по итогам министерской встречи России, Великобритании, Франции, Германии, Китая, ЕС и Ирана на полях ООН было объявлено, что Евросоюз создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, "страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения финансовых транзакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами, он также будет открыт для других участников".

Участники встречи подтвердили необходимость поддержания безопасных и законных способов финансовых расчетов с Ираном, а также продолжения экспорта из Ирана нефти, газового конденсата, нефтепродуктов, отмечается в заявлении. Могерини подчеркнула, что решение о создании финансового механизма для расчетов с Ираном уже принято.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.