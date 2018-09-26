Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (235)

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 28 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 21 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.