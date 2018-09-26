Патрушев: боевики в Афганистане развязали войну против властей и людей

ТЕГЕРАН, 26 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что боевики развязали в Афганистане настоящую террористическую войну против органов госвласти и мирного населения.

"По сути, на афганской территории боевики развязали настоящую террористическую войну против органов государственной власти и мирного населения страны", — сказал он на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

"Текущий год стал рекордным по количеству кровавых терактов, в результате которых погибли тысячи простых афганцев", — добавил Патрушев.

По его словам, эти оценки подтвердились и на заседании Совбеза ООН 18 сентября. "В частности, обращено внимание на то, что продолжающийся рост числа боевиков ИГИЛ* на севере Афганистана создает прямую угрозу безопасности центральноазиатским республикам", — указал он.

* Террористическая организация, запрещена в России