В Пентагоне назвали российское ядерное оружие главной угрозой для США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России первостепенной внешней угрозой для страны. Он заявил об этом во время выступления в Военном институте Вирджинии.

"Полагаю, что если говорить о внешних вызовах, первое, на что следует обратить внимание, — ядерная угроза со стороны России, в меньшей степени Китай и, возможно, Северная Корея", — цитирует Мэттиса портал Минобороны США.

По словам министра, КНДР является самой актуальной проблемой для страны, Россия — самым сложным вызовом в военном отношении, а Китай — долгосрочной "политической угрозой".

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. В документе говорится, что Вашингтон продолжит инвестировать в разработку ядерных боезарядов малой мощности и модернизировать элементы "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подлодки и бомбардировщики).

В Минобороны США подчеркнули, что не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью армии остается сдерживание ядерных и неядерных "стратегических атак".

Москва выразила обеспокоенность положениями обновленной доктрины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что документ предусматривает повышение роли ядерных вооружений.

Россия также продолжает разработки высокоточного стратегического оружия. При этом Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.