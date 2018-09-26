В Пентагоне назвали российское ядерное оружие главной угрозой для США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России первостепенной внешней угрозой для страны. Он заявил об этом во время выступления в Военном институте Вирджинии.
По словам министра, КНДР является самой актуальной проблемой для страны, Россия — самым сложным вызовом в военном отношении, а Китай — долгосрочной "политической угрозой".
Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. В документе говорится, что Вашингтон продолжит инвестировать в разработку ядерных боезарядов малой мощности и модернизировать элементы "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подлодки и бомбардировщики).
Москва выразила обеспокоенность положениями обновленной доктрины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что документ предусматривает повышение роли ядерных вооружений.
Россия также продолжает разработки высокоточного стратегического оружия. При этом Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.