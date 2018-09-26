В Греции во время шторма спасли девятерых французских туристов

АФИНЫ, 26 сен — РИА Новости. Береговая охрана Греции сообщила о спасении девятерых туристов, яхта которых в сильный шторм потеряла управление.
К месту происшествия направились корабль Береговой охраны и три грузовых судна. Туристы пересели вначале на судно под флагом Гибралтара, а затем на корабль Береговой охраны, который доставил их в порт Пирея.
В Греции с понедельника стоит штормовая погода. Первая осенняя волна плохой погоды принесла сильные ветры – местами до 10 баллов по шкале Бофора, дожди. Температура за сутки упала с 30 градусов до 15.
Отменена значительная часть рейсов пассажирских паромов, связывающих материковую часть страны с островами. Запрещен выход в море прогулочных судов.
В Салониках сильный ветер повалил более десятка деревьев. В Афинах в пожарную службу поступили более 30 звонков об упавших деревьях.
На трех Кикладских островах – на Тиносе, Андросе и Миконосе из-за непогоды закрыты школы.
По прогнозу национональной метеорологической службы, непогода продлится до вторника.