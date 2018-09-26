В Греции во время шторма спасли девятерых французских туристов

АФИНЫ, 26 сен — РИА Новости. Береговая охрана Греции сообщила о спасении девятерых туристов, яхта которых в сильный шторм потеряла управление.

В понедельник во второй половине дня в Центр координации по поиску и спасению Береговой охраны Греции поступила информация, что в Сароническом заливе потеряла управление яхта SERIFOS под флагом Франции, на борту были девять туристов. В это время в районе был сильный шторм – сила ветра достигала 7-8 баллов по шкале Бофора.

К месту происшествия направились корабль Береговой охраны и три грузовых судна. Туристы пересели вначале на судно под флагом Гибралтара, а затем на корабль Береговой охраны, который доставил их в порт Пирея.

В Греции с понедельника стоит штормовая погода. Первая осенняя волна плохой погоды принесла сильные ветры – местами до 10 баллов по шкале Бофора, дожди. Температура за сутки упала с 30 градусов до 15.

Отменена значительная часть рейсов пассажирских паромов, связывающих материковую часть страны с островами. Запрещен выход в море прогулочных судов.

В Салониках сильный ветер повалил более десятка деревьев. В Афинах в пожарную службу поступили более 30 звонков об упавших деревьях.

На трех Кикладских островах – на Тиносе, Андросе и Миконосе из-за непогоды закрыты школы.

По прогнозу национональной метеорологической службы, непогода продлится до вторника.