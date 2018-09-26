СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались не допустить упоминания в докладах российских правозащитников слова "Крым". Об этом РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.

Накануне Молохов выступил на площадке ООН с докладом, в котором уделил внимание "крымским санкциям" со стороны Вашингтона, Брюсселя и Киева. Его коллега Сергей Пинчук призвал страны-участницы ООН оказать давление на Украину, где ущемляют права крымских татар.

Тексты докладов были предоставлены ООН заранее, как того требуют правила организации. Кто-то, по словам Молохова, пытался их править, после чего завязалась переписка между россиянами и секретариатом Совета по правам человека ООН.

"В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары", — рассказал Молохов.

Ситуацию все-таки удалось разрешить. "В самом секретариате Совета по правам человека ООН, видимо, нашлись более толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась", — пояснил представитель российской делегации.

Он добавил, что до последнего момента не знал, дадут ему и его коллегам слово.

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