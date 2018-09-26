Глава МИД КНР: Китай и США могут не прибегать к менталитету холодной войны

ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Пекин всегда оставался привержен развитию долгосрочных и стабильных отношений с Вашингтоном, Китай и США могут соперничать, но при это не прибегать к менталитету холодной войны, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.
"Китай всегда оставался привержен развитию долгосрочных, здоровых и стабильных отношений с США без конфликтов и конфронтации, а также сотрудничеству и взаимоуважению", — заявил китайский министр, слова которого приводит МИД КНР.
Ван И добавил, что за 40 лет дипломатических отношений Китая и США стороны вынесли самый важный опыт, что сотрудничество принесет выгоду всем, а противостояние – только ущерб.
"Китай и США могут соперничать, но не прибегать к менталитету холодной войны в отношении другой стороны, также необходимо предотвращать попадание в ловушку "игры с нулевой суммой", — добавил Ван И.
По его словам, "на протяжении недавнего времени некоторые силы в США неоднократно пытались очернить Китай, создавали враждебность в отношении Пекина, чем нанесли серьезный ущерб отношениям США и Китая".
Ван И особо отметил, что, если такая тенденция продолжится, то отношения двух стран пойдут по неверному пути, что не соответствует интересам Китая, США и всего международного сообщества.