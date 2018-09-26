ВОЗ: подростки в Европе и странах СНГ стали пить меньше

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Подростки в Европе и странах СНГ стали пить меньше, но потребление алкоголя по-прежнему сохраняется на высоком уровне — регулярно выпивают 9% девушек и 16% юношей в возрасте 15 лет, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения в среду опубликовала доклад "Связанные с алкоголем стереотипы поведения подростков: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ, 2002–2014 года". Европейский регион ВОЗ включает страны Европы и постсоветского пространства, а также Турцию и Израиль.

"Несмотря на наметившийся спад, потребление алкоголя по-прежнему происходит в опасных количествах, и это обстоятельство продолжает вызывать серьезное беспокойство со стороны общественного здравоохранения", — говорится в сообщении.

По данным за 2014 год, к моменту наступления 15-летнего возраста 9% девушек и 16% юношей в Европейском регионе ВОЗ пополняли ряды еженедельно пьющих, говорится в докладе.

"Молодые люди приобщаются к периодическому употреблению спиртного в возрасте, когда они вообще не должны это делать", – заявила директор Европейского бюро ВОЗ доктор Жужанна Якаб, которую цитирует пресс-служба.

"Мы знаем, что потребление алкоголя в любом количестве на этом важнейшем жизненном этапе в развитии подрастающего поколения особенно вредно для здоровья, и поэтому лица, формирующие политику, несут ответственность за реализацию мер, доказавших, насколько нам известно, свою результативность, как например, ограничение доступности, применение на практике проверок возрастного ценза и введение ограничений на продвижение на рынок спиртных напитков любого типа, включая цифровой маркетинг", — добавила она.

В соответствии с данными за 2014 год, 28% подростков 15-летнего возраста заявили, что начали употреблять алкоголь в возрасте 13 лет. В большинстве стран эта доля снизилась с 46% в 2002 году.

"Общее снижение пагубного употребления алкоголя оказалось наиболее значительным в странах, в которых традиционно регистрируются повышенные уровни распространенности пьянства, в частности в Великобритании и регионе Северной Европы. Из этого следует, что изменение ситуации возможно, однако необходимы дополнительные усилия, чтобы обеспечить условия для эффективной защиты подростков от причиняемого алкоголем вреда", — заявил ведущий редактор доклада доктор Джо Инчли, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ВОЗ.