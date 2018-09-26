Обнародованы ранее неизвестные снимки первых залпов Второй мировой войны

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны был выставлен на продажу на аукционе в Великобритании, об этом сообщает Daily Mail.
На фотографиях также видны последствия обстрела: горящий причал и разрушенные портовые сооружения Данцига.
Данные снимки, которые, как отмечает Daily Mail, ранее никогда не публиковались, в 1960-е годы попали в руки британского историка. Ожидаемая стоимость альбома — около 250 фунтов стерлингов (21,6 тысячи рублей).
Датой начала войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия начала свое вторжение в Польшу, после чего Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии.
These never-before-seen photos are believed to be the first shots of World War II. The Nazi SMS Schleswig-Holstein is seen firing on the Danzig harbor in Poland.— Paul Sacca (@Paul_Sacca) 25 сентября 2018 г.
These photos go on auction tomorrow and are expected to be purchased for around $300. pic.twitter.com/Pp3OP8QsDH