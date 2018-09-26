Помпео провел "трансатлантический ужин" с представителями ЕС, Канады и США

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник провел 18-й "трансатлантический ужин" на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

В неформальной встрече приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, а также 40 министров иностранных дел и старших должностных лиц из Европы и Канады.

Помпео в ходе встречи подчеркнул важность тесных американо-европейских отношений, которые необходимы для "общей безопасности и процветания более чем одного миллиарда человек".

Он отметил необходимость "справедливых, свободных и взаимовыгодных" торговых отношений между странами и энергетической безопасности Европы. По его словам, США должны продолжать сотрудничество с НАТО и ЕС по вопросам увеличения вложений европейских стран в оборонный сектор и укрепления оборонного потенциала Европы.

Помпео добавил, что США, Европе и Канаде необходимо продолжать совместную работу по "противодействию российской агрессии во всех ее формах", обеспечению глобального поражения террористической группировки ИГ*, а также установлению мира и стабильности в Ираке и Сирии.

Госсекретарь призвал все страны объединить усилия с США, чтобы остановить "поток разрушительной деятельности иранского режима" и обеспечить окончательную, полную и верифицируемую денуклеаризацию КНДР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.