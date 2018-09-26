Лавров ответил шуткой на внезапное появление Порошенко

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на внезапное появление президента Украины Петра Порошенко, который едва не зашел в комнату российской делегации в ООН.

"Наверное, с туалетом перепутал", — сказал он.

"Фейк-ньюс!"

Порошенко в коридоре встретили журналисты телеканала "Россия-24", снимавшие сюжет в кулуарах ООН, где проходит заседание 73-ей Генеральной ассамблеи. Корреспондент задал Порошенко вопрос о продвигаемой им инициативе по развёртыванию миротворцев ООН на Донбассе. В этот момент президента уже окружили представители других СМИ.

Не сбавляя темпа, Порошенко выкрикнул в камеру "Фейк-ньюс!" и скрылся за дверями комнаты, расположенной по соседству с помещением российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.

При этом некоторые СМИ утверждают, что украинский лидер по ошибке все же зашел в комнату российской делегации в ООН. Войдя в переговорную, украинский лидер огляделся, осознав, что попал не туда, через 15 секунд вышел и направился в зал заседаний.

Опоздание Трампа

Это не единственный курьез первого дня общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН. Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опоздал на собственное выступление.

Выступление американского лидера должно было быть вторым после президента Бразилии, как главы государства, возглавляющего в текущем месяце Совет Безопасности.

Президент Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес после небольшой паузы пригласила на подиум главу Эквадора Ленина Морено.

Когда, наконец, Трамп поднялся на трибуну, то начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период, после чего присутствующие рассмеялись.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.