США передадут Украине 30-летние списанные катера

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса "Айленд", об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
Береговая охрана США получила в 1985-1992 годах 49 патрульных катеров класса "Айленд", Drummond и Cushing были построены в 1988 году. Ранее подобные катера были переданы Грузии и Коста-Рике.
В августе посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев хочет получить американские катера для "усиления возможностей в черноморском бассейне".
Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд".