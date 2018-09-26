БЕЛГРАД, 26 сен — РИА Новости. Глава правительства Марокко Саадэддин Аль-Османи сообщил о присутствии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "навязчивого джентльмена" из Косово.

"Во время перерыва джентльмен из Косово навязал свое присутствие моей делегации. Мы не обсуждали ни двусторонние отношения, ни установление контактов. Позиция Марокко неизменна. Марокко не признает Косово и не имеет с ним отношений", — написал Аль-Османи на своей странице в Twitter.

Тем самым он опроверг сообщение министра иностранных дел самопровозглашенного Косово Бехджета Пацолли, который ранее рассказал у себя в Twitter о "продуктивных переговорах" с марокканским премьером и готовности установить дипломатические отношения с Марокко.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Сейчас косовскую независимость признают порядка 100 стран-членов ООН. Точных данных о количестве признаний не существует, поскольку официальные источники дают противоречивую информацию. В частности, власти Сербии опровергали утверждения из Приштины о признании со стороны отдельных стран (Оман, Бурунди, Уганда), а некоторые другие государства сами отзывали свои признания (Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау).