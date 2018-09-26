США считают, что у Ирана должна быть мирная ядерная программа

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США считают, что Иран может иметь мирную ядерную программу, заявил на брифинге журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы считаем, что у Ирана должна быть мирная ядерная программа", — сказал он.

Хук не стал прямо отвечать на вопрос, хотят ли США, чтобы Иран продолжал выполнять положения сделки.

"Мы приняли наше решение… выйти из иранской ядерной сделки, поскольку мы считали, что это плохая сделка, ее недостаточно. Мы хотим новую сделку, желательно договор. Этот договор включал бы в себя вопросы ядерного оружия, баллистические ракеты, терроризм", — отметил представитель госдепа.

По его мнению, "исторически" Иран вступал в переговоры только после того, как на страну оказывалось давление.