Госдеп: попытки обойти санкции США против Ирана являются контрпродуктивными

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Попытки стран обойти санкции США против Ирана являются контрпродуктивными, заявил на брифинге журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.

"Попытка обойти американские санкции контрпродуктивна, поскольку вы поддерживаете поступление дохода (иранскому) режиму. И делая это, вы помогаете Ирану поддерживать статус террористического государства номер один в мире", — заявил Хук.

Спецпредставитель по Ирану заявил, что США все еще "тесно работают с европейцами" по этому вопросу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал, что создание специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, контрпродуктивно для миропорядка.