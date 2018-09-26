Порошенко с криком "Фейк-ньюз!" прошел мимо российской переговорной в ООН

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в здании ООН в ответ на вопрос российских журналистов о миротворцах в Донбассе выкрикнул им "Фейк-ньюз!".

Журналисты телеканала "Россия-24" снимали сюжет в кулуарах ООН, где проходит 73-я Генеральная ассамблея ООН, когда там появился глава Украины. Корреспондент телеканала задал Порошенко вопрос о продвигаемой им инициативе по развертыванию миротворцев ООН на Донбассе. В этот момент президента уже окружили другие журналисты.

Не сбавляя темпа, Порошенко выкрикнул в камеру "Фейк-ньюз!" и скрылся за дверями переговорной комнаты, расположенной по соседству с помещением российской делегации.

Когда главе российского МИД Сергею Лаврову сказали, что Порошенко чуть не зашел в его кабинет, он пошутил: "Наверное с туалетом перепутал".

Ранее Порошенко в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, обсудил с лидерами европейских стран возможность отправки миротворцев ООН в Донбасс.

В 2018 году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, который выступит на Генассамблее 28 сентября.