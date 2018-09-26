В Бахрейне 111 человек будут судить за создание проиранской организации

ДОХА, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Бахрейна передала в суд дело 169 обвиняемых в создании шиитской проиранской группировки, названной "Бахрейнской Хезболлах", сообщает Бахрейнское агентство новостей BNA со ссылкой на главу прокуратуры по расследованию дел, связанных с терроризмом, Ахмеда аль-Хамади.

"Прокуратура завершила расследование дела о создании террористической группировки под названием "Бахрейнская Хезболлах", в суд переданы материалы для обвинения 169 человек, из которых задержаны 111", — заявил аль-Хамади.

По его словам, обвиняемым инкриминируется создание и участие в террористической группировке, подготовка к убийствам, производство и использование взрывчатых веществ, хранение огнестрельного оружия без лицензии, финансирование террористических группировок.

Заседание Высшего уголовного суда по этому делу пройдет 3 октября.

В Бахрейне нередки аресты и приговоры к смерти шиитов, которые выступают против правительства королевства. Власти подозревают их в связях с Ираном, который, по их мнению, поддерживает бахрейнскую оппозицию, чтобы добиться свержения королевской династии Аль Халифа, исповедующей ислам суннитского толка.