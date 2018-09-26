Порошенко договорился о продаже своего судостроительного завода на Украине

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Фонд, управляющий активами президента Украины Петра Порошенко, договорился о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" украинскому покупателю и ждет разрешения со стороны антимонопольной службы.

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

"Фонд "Прайм эссетс кэпитал" достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю", — говорится в сообщении на сайте завода.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подтвердил в соцсети Facebook, что этот фонд управляет активами Порошенко.

По данным на сайте завода, сейчас участники сделки ожидают разрешение Антимонопольного комитета Украины. Как отмечается, если антимонопольщики дадут разрешение, то соглашение будет подписано.