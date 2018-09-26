СМИ: Порошенко случайно зашел в переговорную комнату Лаврова в ООН

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на внезапное появление президента Украины Петра Порошенко, который ошибся дверью и зашел в комнату российской делегации в ООН, передает "Коммерсант".

Войдя в переговорную, украинский лидер огляделся, осознав, что попал не туда. Он пробыл в этой комнате около 15 секунд, после чего вышел из нее и направился в зал заседаний, отмечает РБК.

На вопросы российских СМИ украинский лидер отвечать отказался, заявив, что все они "фейк-ньюс".

Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко фразой "наверное, с туалетом перепутал".

Ранее президента Украины в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, обсудил с лидерами европейских стран активизацию усилий для развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

В 2018 году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление на Генассамблее запланировано на 28 сентября.