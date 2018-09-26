Аргентина вновь заявила о правах на Фолклендские острова

ООН, 26 сен – РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что настаивает на аргентинском суверенитете над спорными Фолклендскими (Мальвинскими) островами, которые контролирует Британия.

Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова — предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.

"Хочу подчеркнуть законные, суверенные права Аргентины на Мальвинские острова, остров Южную Георгию, Южные Сандвичевы острова и окружающее морское пространство", – заявил Макри в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Аргентинский лидер отметил, что Буэнос-Айрес заинтересован в "сердечных" отношениях с Лондоном, несмотря на ситуацию с островами.