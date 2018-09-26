Болтон: МАГАТЭ нужно проверить в Иране объекты, указанные разведкой Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. США рассчитывают, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят в Иране те места, где, как утверждает израильская разведка, продолжаются работы в рамках ядерной программы, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"США ожидают, что эксперты МАГАТЭ по максимуму воспользуются своими полномочиями, чтобы гарантировать, что Иран прекратил свою ядерную деятельность, в том числе в тех местах, которые недавно были обнаружены израильской разведкой, что не оставило никаких сомнений – у Тегерана была действующая и агрессивная военная ядерная программа", — заявил Болтон на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что эксперты должны иметь возможность посетить с инспекциями "любой гражданский и военный объект". "Если мы в какой-то момент установим, что Иран расширяет свою деятельность по обогащению (ядерных материалов), США будут готовы задействовать ряд опций, который будут уместны и необходимы, чтобы режим (власти Ирана – ред.) понес серьезные последствия за свои действия", — добавил советник.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План предусматривает проведение инспекций МАГАТЭ на иранских объектах. На сегодняшний день все инспекции подтвердили, что Иран выполняет соглашение.

В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в распоряжение страны попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивал на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.