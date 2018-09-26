Выступление Трампа на Генассамблее ООН встретили смехом

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп опоздал на свое выступление: он должен был выступать вторым после президента Бразилии, как глава страны, возглавляющей в этом месяце Совет Безопасности.

Президент Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес после небольшой паузы пригласила на подиум главу Эквадора Ленина Морено.

Когда, наконец, Трамп поднялся на трибуну, то начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период, после чего присутствующие рассмеялись.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

Также в своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях. По его словам, США хотят видеть торговлю "честной", поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.

Также американский лидер раскритиковал ОПЕК. Он уверен, что страны — члены этой организации "обкрадывают остальной мир", и это не должно никому нравиться.

Ко всему прочему в своей речи президент США поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость", но подчеркнул, что "многое еще предстоит сделать".

"Россию решил, видимо, всуе не упоминать"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление Трампа Генассамблее ООН, отметила, что он упомянул Россию лишь один раз, в связи с энергетическим сотрудничеством с Германией.

"Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

"Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", — подчеркнула Захарова.

"Страна работает феноменально хорошо"

Трамп регулярно заявляет о своих успехах на посту президента. Так, в минувшем августе он опубликовал на своей странице в Twitter видео , где рассказал об успехах, которых удалось добиться американской экономике за время его пребывания у власти.

"В настоящее время экономика самая сильная в истории нашей страны", — заявил Трамп.

Он отметил, что безработица также находится на рекордно низком уровне.

"Наша страна работает феноменально хорошо", — сказал Трамп.

Он отметил, что, пока за пределами Соединённых Штатов ситуация нестабильная, в стране устанавливаются производственные рекорды.

Наивысшая оценка

Американский лидер ранее заявил, что ставит себе наивысшую оценку за достижения на данном посту.

"Я ставлю себе пять с плюсом. Не думаю, что какой-либо президент добился того, чего добился я за короткий период", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, за время президентства ему удалось реализовать "самую масштабную в истории" программу сокращения налогов.

Глава Белого дома также отметил, что благодаря его действиям в сфере регулирования американская экономика находится в лучшем состоянии за всю историю.

В 2017 году Трамп оценил свою работу на посту президента также на пять с плюсом, однако умение общаться с гражданами страны лишь на тройку.

В 2018 году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление на Генассамблее запланировано на 28 сентября.