Выступление Трампа на Генассамблее ООН встретили смехом

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Трамп опоздал на свое выступление: он должен был выступать вторым после президента Бразилии, как глава страны, возглавляющей в этом месяце Совет Безопасности.
Президент Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес после небольшой паузы пригласила на подиум главу Эквадора Ленина Морено.
Когда, наконец, Трамп поднялся на трибуну, то начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период, после чего присутствующие рассмеялись.
"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.
Также в своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.
Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях. По его словам, США хотят видеть торговлю "честной", поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.
Также американский лидер раскритиковал ОПЕК. Он уверен, что страны — члены этой организации "обкрадывают остальной мир", и это не должно никому нравиться.
Ко всему прочему в своей речи президент США поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость", но подчеркнул, что "многое еще предстоит сделать".
"Россию решил, видимо, всуе не упоминать"
"Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира", — написала дипломат на своей странице в Facebook.
"Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", — подчеркнула Захарова.
"Страна работает феноменально хорошо"видео, где рассказал об успехах, которых удалось добиться американской экономике за время его пребывания у власти.
"В настоящее время экономика самая сильная в истории нашей страны", — заявил Трамп.
Он отметил, что безработица также находится на рекордно низком уровне.
"Наша страна работает феноменально хорошо", — сказал Трамп.
Он отметил, что, пока за пределами Соединённых Штатов ситуация нестабильная, в стране устанавливаются производственные рекорды.
Наивысшая оценка
"Я ставлю себе пять с плюсом. Не думаю, что какой-либо президент добился того, чего добился я за короткий период", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, за время президентства ему удалось реализовать "самую масштабную в истории" программу сокращения налогов.
Глава Белого дома также отметил, что благодаря его действиям в сфере регулирования американская экономика находится в лучшем состоянии за всю историю.
В 2017 году Трамп оценил свою работу на посту президента также на пять с плюсом, однако умение общаться с гражданами страны лишь на тройку.
В 2018 году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление на Генассамблее запланировано на 28 сентября.