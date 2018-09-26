Под Ригой загорелась башня лютеранской церкви

РИГА, 26 сен – РИА Новости. Башня евангелическо-лютеранской церкви Святого Иоанна загорелась вечером во вторник в населенном пункте Пиньке под Ригой в Латвии, сообщили РИА Новости в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

"Пожару был присвоен статус повышенной опасности, над его ликвидацией работали 22 пожарных", — рассказала представитель службы Инта Палкавниеце.

О пострадавших и причиненном ущербе пока не сообщается. Причины возгорания выясняются.

По данным издания Delfi, возгорание локализовано, но работы по тушению продолжаются. Церковная община отмечает, что башня сгорела, но сама церковь защищена. В ближайшие дни должен был начаться ремонт крыши церкви, поэтому здание было обнесено строительными лесами.