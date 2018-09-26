РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Американская база в Польше будет направлена против России, заявили в МИД

(обновлено: 00:52 26.09.2018)
014794
© Flickr / U.S. Army Europe/Emily HoudershieldtАмериканский военнослужащий на военной базе. Архивное фотоАмериканский военнослужащий на военной базе. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe/Emily Houdershieldt

ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Планы по созданию военной базы США в Польше предполагают проецирование силы в сторону российской границы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

Военнослужащие США. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Грушко ответил на планы США разместить военную базу в Польше

По его словам, подобный шаг означал бы, что "США и их союзники фактически окончательно переходят на схемы обеспечения безопасности времен Холодной войны".

При этом Грушко отметил, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение Основополагающего акта Россия — НАТО, прямо запрещающего подобные шаги.

"Мы относимся отрицательно по многим причинам, потому что такое решение, если это будет реализовано, это будет означать дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности", — сказал дипломат.

Американские военные в Польше. Архивное фото
© AFP 2018
В МИД Польши рассказали о затратах на инфраструктуру для базы США в стране
Грушко предупредил, что появление данной базы вынудит Москву принять ряд "дополнительных военно-технических мер предосторожности", которые надежно обеспечат безопасность России в новых условиях. "У нас есть различные возможности, в том числе незатратные, как укрепить нашу безопасность", — добавил замминистра, подчеркнув, что размещение базы будет шагом, "который идет вразрез и с интересами общеевропейской безопасности".

"Когда создавался потенциал, с той стороны создавался контрпотенциал, с этой стороны усиливался потенциал, и (стороны) попадали в порочный круг гонки вооружения, из которой очень трудно выходить даже при наличии политической воли. Все это, понятно, будет сопровождаться очень враждебной риторикой. Потому что надо будет доказывать общественному мнению, что этот шаг правомерен. Он совершенно неправомерен. Это абсолютная чушь, что Россия вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении стран Балтии и Польше", — сказал собеседник агентства.

Грушко добавил, что в этом случае "получится гремучая смесь враждебной пропаганды, враждебной политики и враждебного военного планирования".

"Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы", — резюмировал замглавы МИД России, отметив, что Москва "не уходит от диалога".

Побережье полуострова Балтийская коса в Калининградской области
© Игорь Зарембо
Мнение: Польша пытается показать себя хозяйкой не только своей территории
"Мы эти вопросы постоянно обсуждаем и в контексте отношений Россия — НАТО, поскольку именно в рамках Россия — НАТО было сформулировано и положено на бумагу соответствующее обязательство НАТО. Эти вопросы обсуждаются также в Вене. Наша позиция на этот счет хорошо известна", — заключил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы.

Позднее Дуда сообщил, что американская база обойдется в два миллиарда долларов, которые Варшава, по его словам, готова выделить.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена