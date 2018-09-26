Американская база в Польше будет направлена против России, заявили в МИД

ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Планы по созданию военной базы США в Польше предполагают проецирование силы в сторону российской границы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, подобный шаг означал бы, что "США и их союзники фактически окончательно переходят на схемы обеспечения безопасности времен Холодной войны".

При этом Грушко отметил, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение Основополагающего акта Россия — НАТО, прямо запрещающего подобные шаги.

"Мы относимся отрицательно по многим причинам, потому что такое решение, если это будет реализовано, это будет означать дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности", — сказал дипломат.

Грушко предупредил, что появление данной базы вынудит Москву принять ряд "дополнительных военно-технических мер предосторожности", которые надежно обеспечат безопасность России в новых условиях. "У нас есть различные возможности, в том числе незатратные, как укрепить нашу безопасность", — добавил замминистра, подчеркнув, что размещение базы будет шагом, "который идет вразрез и с интересами общеевропейской безопасности".

"Когда создавался потенциал, с той стороны создавался контрпотенциал, с этой стороны усиливался потенциал, и (стороны) попадали в порочный круг гонки вооружения, из которой очень трудно выходить даже при наличии политической воли. Все это, понятно, будет сопровождаться очень враждебной риторикой. Потому что надо будет доказывать общественному мнению, что этот шаг правомерен. Он совершенно неправомерен. Это абсолютная чушь, что Россия вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении стран Балтии и Польше", — сказал собеседник агентства.

Грушко добавил, что в этом случае "получится гремучая смесь враждебной пропаганды, враждебной политики и враждебного военного планирования".

"Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы", — резюмировал замглавы МИД России, отметив, что Москва "не уходит от диалога".

"Мы эти вопросы постоянно обсуждаем и в контексте отношений Россия — НАТО, поскольку именно в рамках Россия — НАТО было сформулировано и положено на бумагу соответствующее обязательство НАТО. Эти вопросы обсуждаются также в Вене. Наша позиция на этот счет хорошо известна", — заключил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы.

Позднее Дуда сообщил, что американская база обойдется в два миллиарда долларов, которые Варшава, по его словам, готова выделить.