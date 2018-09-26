Грушко ответил на планы США разместить военную базу в Польше

ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение Основополагающего акта Россия — НАТО, прямо запрещающего размещение существенных боевых сил на постоянной основе, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке, вне рамок НАТО.

"Мы относимся отрицательно по многим причинам, потому что такое решение, если это будет реализовано, это будет означать дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности", — сказал высокопоставленный дипломат.

"Это потребует от нас дополнительных военно-технических мер предосторожности, которые будут надежно гарантировать нашу безопасность в новых условиях. У нас есть различные возможности, в том числе незатратные, как укрепить нашу безопасность", — добавил Грушко.

Он подчеркнул, что размещение базы будет шагом, "который идет вразрез и с интересами общеевропейской безопасности".

"И второе, это будет означать, что разрушится Основополагающий акт Россия — НАТО, который прямо запрещает размещение существенных боевых сил на постоянной основе. Еще раз подчеркну, что этот шаг существенно ухудшил бы ситуацию в области безопасности", — сказал собеседник агентства.