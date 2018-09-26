Болтон: США не позволят ЕС обходить американские санкции против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции против Ирана, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы не собираемся позволять, чтобы наши санкции (против Ирана – ред.) обходила Европа или кто-то еще", — заявил Болтон на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

Так советник Дональда Трампа прокомментировал инициативу ЕС по защите своих компаний от санкций США в случае ведения бизнеса с Ираном.

"Мы будем следить за развитием этой структуры, которая пока не создана и не имеет даты создания", — пообещал Болтон.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает соглашение. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.