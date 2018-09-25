США будут агрессивно реализовывать санкции против Ирана, заверил Болтон

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заверил, что Вашингтон будет "агрессивно" реализовывать свои санкции против Ирана.

"Реализация наших санкций по Ирану будет агрессивной и непоколебимой", — заявил Болтон на антииранской конференции в Нью-Йорке. Он отдельно заверил международную платёжную систему SWIFT в необходимости "последовать примеру компаний, пересматривающих отношения с Ираном".

Конференция по Ирану, приуроченная к Генеральной ассамблее ООН, собрала представителей США и противников Тегерана в регионе, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии. Участники конференции выступают против регионального влияния Ирана и соглашения по атому, заключенного в 2015 году, а также добиваются ужесточения позиций мирового сообщества в отношении Ирана. Вместе с тем, оставшиеся участники иранской ядерной сделки провели накануне собственную встречу с участием ЕС и подтвердили, что Иран соблюдает условия соглашения.