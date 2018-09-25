Помпео назвал Иран "беззаконным режимом"

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал власти Ирана "беззаконным режимом".

"Послужной список Ирана за последние 40 лет показывает, что он из числа наихудших нарушителей Устава ООН. Это по-настоящему беззаконный режим", — сказал Помпео, выступая в Нью-Йорке на конференции, посвященной Ирану.

Он повторил обвинения в адрес Ирана в организации терактов в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.

Конференция по Ирану, приуроченная к Генеральной ассамблее ООН, собрала представителей США и противников Тегерана в регионе, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии. Конференцию организовала антииранская НПО "Едины против ядерного Ирана".

Участники конференции выступают против усиления регионального влияния Ирана и соглашения по атому, заключенного в 2015 году, а также добиваются ужесточения позиций мирового сообщества в отношении Ирана. Вместе с тем оставшиеся после ухода США участники международных договоренностей с Ираном по атому провели накануне собственную встречу с участием ЕС и подтвердили, что Иран соблюдает условия соглашения.