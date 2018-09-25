В СММ ОБСЕ заявили, что не уполномочены расследовать инциденты

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине не уполномочена расследовать инциденты, это не полиция, а наблюдатели, сказал заместитель главы миссии Александр Хуг.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отсутствие реакции на убийство Александра Захарченко показывает ангажированность СММ ОБСЕ.

"Я не могу комментировать заявление посла Лукашевича. Могу лишь сказать, что мы зафиксировали этот инцидент, как фиксируем все остальные. Мы пытались получить доступ к месту взрыва, но нам его не предоставили. Вооруженные формирования не пустили сотрудников СММ в район кафе, где все произошло. Все было перекрыто. Это отражено в нашем отчете за 31 августа. Мы не занимаемся спекуляциями и поиском виновных. Мы также не уполномочены расследовать инциденты. Мы не полиция. Мы — наблюдатели", — сказал Хуг в интервью газете "Коммерсант".

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.