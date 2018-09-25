Украинская делегация угрожала представителю Крыма в СПЧ ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Российским правозащитникам, представляющим интересы Крыма на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, угрожала украинская делегация, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов.
По словам Молохова, представители Украины были не готовы к такому выступлению, растерялись и даже не воспользовались правом реплики.
"Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчуку угрозу, сказав, что они его "достанут", после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем", — сказал Молохов.
"Это, с одной стороны, оставило определенный осадок, а, с другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое. Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты. Мы уверены, что нужно чаще ездить на подобные площадки и доносить правду о крымских процессах до мировой общественности", — сказал Молохов.