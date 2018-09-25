Сенатор США намерен предложить снять санкции с российских парламентариев

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол, который недавно посещал Россию, планирует внести на рассмотрение в конгресс поправку об отмене санкций в отношении российских парламентариев, сообщает газета The Daily Beast, которая опубликовала текст документа.

Ожидается, что поправку, которая предусматривает запрос на ответную со стороны РФ отмену санкций в отношении членов американского конгресса, предложат на рассмотрение профильному комитету сената. Издание ожидает, что такое предложение будет отклонено большинством членов комитета и сенатом в целом.

"Спасибо, но нет, спасибо. Как сенатор, который попал под санкции Кремля, я не вижу абсолютно никакой потребности в этой поправке и твердо уверен, что санкции в отношении российского руководства должны только усиливаться, а не ослабляться", — заявила сенатор Джин Шахин, комментируя это предложение.