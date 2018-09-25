Президент Ирана заявил о приверженности страны борьбе с терроризмом

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о приверженности страны борьбе с терроризмом.

"Как жертвы терроризма в прошлом и настоящем, мы всегда вели и будем вести подлинную борьбу с терроризмом… Мы в Иране осудили все акты терроризма без оговорок", — сказал Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь, в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.

США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Иран отрицает подобные обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.